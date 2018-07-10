В Узбекистане снизилась эмиграция

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины 2018 года число прибывших в Узбекистан составило 83,3 тысячи человек, при этом число покинувших страну составило 88,6 тысячи человек, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Отрицательное сальдо миграции составило 5,3 тысячи человек и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось на 4,3 тысячи человек.

Наибольший уровень отрицательного сальдо миграции приходится на Ташкентскую область (2,6 тысячи человек), далее следуют Кашкадарьинская (2,1 тысячи человек) область и Республика Каракалпакстан (1,7 тысячи человек).

Число лиц, прибывших в Узбекистан на постоянное жительство из-за рубежа, составило 1 292 человека. Около 31,6 процента человек прибыли в Узбекистан из Казахстана, 30,3 процента - из Таджикистана, 25,2 процента - из России, 2,8 процента - из Туркменистана и 2,4 процента - из Кыргызстана.

Число покинувших Узбекистан на постоянное жительство за рубеж составило 6 568 человек. Из них 46,9 процента отбыли в Россию, 46,2 процента - в Казахстан, 1,1 процента - в США, 0,7 процента - в Таджикистан и 1 процент - в Израиль.

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года численность населения, постоянно проживающего в Узбекистане, выросла на 0,7 процента (243,4 тысячи человек) и составила более 32,9 миллиона человек

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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