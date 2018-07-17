В Узбекистане изменены авиарейсы в связи с закрытием международного аэропорта

БАКУ /Trend/ - Рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент будут изменены в связи с временным закрытием международного аэропорта «Ургенч» в одноимённом городе Узбекистана, сообщили в «Узбекских авиалиниях».

Вместо Ургенча, самолёты будут прибывать, и вылетать из международного аэропорта «Нукус».

Пассажиры с авиабилетами, оформленными на рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент, Ургенч-Бухара или Бухара-Ташкент, будут приниматься к полету по ранее оформленным авиабилетам без каких-либо сборов.

Пассажирам с билетами до Ургенча по прилету в Нукус будут предоставлена автобусная транспортировка до аэропорта Ургенча.

Пассажиры с билетами из Ургенча должны прибыть в аэропорт не меньше чем за 4 часа до вылета рейса для своевременной транспортировки автобусом в аэропорт Нукуса.

В графики движения рейсов могут быть внесены изменения.

Отметим, что национальная авиакомпания принесла пассажирам извинения за неудобства и заверила, что руководство компании предпринимает все возможные меры по скорейшему возобновлению работоспособности аэропорта «Ургенч».

Напомним, что международный аэропорт «Ургенч» закрыт со вчерашнего дня по техническим причинам и температурному режиму.

Отметим, что международный аэропорт «Ургенч» первого класса находится в одноимённом городе, центре Хорезмской области, на западе Узбекистана. В 2006 году было построено здание аэровокзала с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Из аэропорта Ургенча выполняются ежедневные авиарейсы в Ташкент. Также осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, чартерные рейсы в другие города ближнего и дальнего зарубежья по заявкам туристических фирм.

Напомним, что 11 июля 2018 года в международном аэропорту «Нукус» был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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