Туркменские авиалинии начали полеты в Абу-Даби

17 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - "Туркменховаёллары" (Туркменские воздушные линии) приступили к регулярным пассажирским перевозкам по маршруту Ашхабад - Абу-Даби - Ашхабад, говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

Рейсы в июле будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Авиабилеты можно приобрести во всех агентствах службы и представительствах авиакомпании.

Туркменские авиалинии осуществляют регулярные рейсы в аэропорты Москвы, Лондона, Франкфурта, Бирмингема, Бангкока, Дели, Дубая, Амритсара, Минска, Алматы, Санкт-Петербурга, Киева, Стамбула, Пекина.

В период до 2020 года, как говорится на официальном сайте авиакомпании, модернизация воздушного парка позволит открыть рейсы из Ашхабада - в Казань (Россия), Джидду, Медину (Саудовская Аравия), Кочин, Ахмедабат (Индия), Самару (Россия), Ханой (Вьетнам), Вену (Австрия), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия), Манаму (Бахрейн), Нью-Йорк (США), Торонто (Канада). В период 2021—2030 годов планируется открыть воздушные сообщения в Мадрид (Испания), Джакарту (Индонезия), Маскат (Оман), Эль-Кувейт (Кувейт), Сингапур (Сингапур), Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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