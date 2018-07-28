"Узбекские авиалинии" вновь стали самой пунктуальной авиакомпанией

БАКУ /Trend/ - По итогам июня 2018 года узбекская национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» в очередной раз стала самой пунктуальной авиакомпанией, заняв первую строчку рейтинга среди зарубежных авиаперевозчиков, выполняющих полеты в/из московского аэропорта «Домодедово», говорится в субботу в сообщении узбекской компании.

Отметим, что «Узбекские авиалинии» на сегодня выполняют в аэропорт «Домодедово» 36 регулярных рейсов в неделю из городов Узбекистана, включая 16 рейсов в неделю из Ташкента. В осенне-зимний период национальный авиаперевозчик планирует увеличить частоту полетов из столицы в Москву до 21 рейса в неделю.

«Узбекские авиалинии» намерены в 2018 году перевезти свыше 3 миллионов пассажиров за счет активной рекламной кампании, снижения ряда тарифов и расширения географии полетов, особенно в странах СНГ.

Кроме того, в ближайшей перспективе национальная авиакомпания планирует оснастить весь свой парк самолетов Wi-Fi. Работы по дооснащению самолетов будут проводиться на базе Uzbekistan Airways Technics.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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