Репортаж на телеканале "МИР 24": Приезжая в Азербайджан, мы понимаем, что эта страна более безопасна

9 августа 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информационный телеканал "МИР 24" подготовил репортаж "От Баку до Иссык-Куля. Чем привлекают туристов страны Содружества?", где говорится о туристических возможностях Азербайджана, о популярности этого направления, в частности для российских туристов.

Как отмечается в репортаже, Баку стал самым популярным городом Содружества для летнего отдыха россиян. В этом сезоне столицу Азербайджана уже посетило более одного миллиона туристов. Визитная карточка Баку – Ичеришехер – Старый город. Туристов привлекает самобытность древней восточной архитектуры Старого города.

«Такая гармония Востока и Европы, он древний город, но и современный. Этим он и манит», – рассказал один из туристов.

Среди самых популярных мест в Баку знаменитая улица Кичик Гала, на которой снимали эпизод комедии Гайдая «Бриллиантовая рука».

Многие путешественники специально приезжают в Баку, чтобы посетить Девичью башню. Туристов-гурманов в Баку привлекает национальная кухня и кавказское хлебосольство.

"Больше всего мне понравилось гостеприимство всех людей, которые живут тут, не только наших друзей, которые нас приютили. И даже элементарно, как пройти, все отвечают и на русском говорят", – отметила туристка.

Лучшие сувениры из Баку - ковры и шелковые платки с национальными орнаментами.

"Мы сейчас видим аномальные температуры на территории Италии, Испании и других стран. Это первое. Второе – приезжая в Азербайджан, мы понимаем, что эта страна более безопасна. Все соцсети, медиа показывали ролик – приезжайте во Францию, и вы останетесь без багажа, ваш автобус просто «обдерут» как пальму или как липку. Все-таки турист, желая ехать на отдых, не думает, какой ему бронежилет взять и какой автомат, чтобы защищаться. Все мы знаем, что более двух миллионов мигрантов из Сирии и Алжира приехали в Европу. Это очень опасно в действительности. Баку же можно назвать безопасным городом", - отмечается в репортаже.

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