Узбекистан и Кыргызстан откроют новые авиарейсы

20 августа 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан увеличили количество авиарейсов до четырёх в неделю, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы авиакомпании «Узбекские авиалинии».

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам переговоров в Ташкенте между представителями «Узбекских авиалиний» и кыргызстанских авиаперевозчиков Air Manas и Avia Traffic Company.

Стороны также договорились открыть авиарейс по маршруту Ош-Ташкент-Ош с частотой один рейс в неделю с кыргызстанской стороны.

Кроме того, достигнута договоренность при наличии соответствующего спроса начать осуществлять чартерные рейсы по маршрутам Ташкент-Тамчы (Иссык-куль)-Ташкент, Бишкек-Самарканд-Бишкек и Ош-Самарканд-Ош.

Отметим, что в последнее время значительно расширилась география и возросла частота авиарейсов в Узбекистан. Так, к примеру, национальная авиакомпания с 28 октября открывает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент. С 15 сентября «Узбекские авиалинии» начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Владивосток-Ташкент.

С августа 2018 года российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту полётов по рейсу Москва-Ташкент-Москва. Авиакомпания начала выполнять два дополнительных рейса по понедельникам и субботам.

Ранее же сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с первого августа возобновила регулярный рейс Москва (Домодедово) – Карши (Узбекистан). А с 18 июля «Уральские авиалинии» запустили новый регулярный рейс Сочи-Ташкент.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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