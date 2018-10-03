"Узбекские авиалинии" переводят рейсы в Москву из "Домодедово" во "Внуково"

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" переводит все свои рейсы в Москву из аэропорта "Домодедово" в аэропорт "Внуково", передаёт "Подробно.uz".

"С 28 октября 2018 года все рейсы Uzbekistan Airways из Узбекистана в Москву будут переведены из аэропорта "Домодедово" в аэропорт "Внуково". Смена аэропорта на расписание рейсов не повлияет", – сообщили в компании.

Отметим, что аэропорт Внуково обладает лучшей транспортной доступностью, которую обеспечивают наземный городской транспорт. Здесь также курсирует ночной автобус и скоростной поезд "Аэроэкспресс". В 2019 году планируется строительство участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта.

Международный аэропорт Внуково – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлетно-посадочными полосами, длиной 3500 и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлетно-посадочных операций в час. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тысяч кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год.

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