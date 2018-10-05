Открывается прямой железнодорожный рейс из Ташкента в Казань

БАКУ /Trend/ - Прямые поезда начнут еженедельно курсировать между Казанью и Ташкентом с 9 декабря, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на сайт Российских железных дорог.

Поезд № 303/304 из Ташкента в Казань будет следовать через Дружинино.

«Это открывает возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских регионов», – говорится в сообщении РЖД.

Отметим, что недавно появилась новость, связанная с деятельностью РЖД. Российская компания планирует заменить плацкартные полки капсулами. Железнодорожники наконец-то решили пересмотреть устройство общих и плацкартных вагонов, создав в них «зоны персонального комфорта».

Как сообщил «Российской газете» глава компании Олег Белозеров, рассматривается создание «пространства-трансформера», которое можно было бы формировать «под личный комфорт».

Также Белозеров сообщил, что РЖД разрабатывает новые концепции пассажирских вагонов повышенного комфорта. По его словам, в этих вагонах будут розетки и Wi-Fi. Остается надеяться, что все это в скором времени появится и на поездах дальнего следования.

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