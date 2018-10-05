Узбекистан создал собственную систему бронирования отелей

5 октября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания Silkroad HoReCa представила онлайн систему бронирования отелей Silkroad.uz, сообщили в Государственном комитете Узбекистана по развитию Туризма.

Презентация состоялась в пятницу в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути».

Новая система разработана Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в соответствии с постановлением президента Узбекистана «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции».

Сообщается, что система позволит оформить гостей в считанные минуты и предоставить бронь, упростить процесс поселения и оплату услуг, сделав этот процесс быстрым и комфортным как для гостей, так и для персонала гостиниц и других участников рынка.

Система позволяет вести автоматический учет госпошлины, упрощает подачу отчетов, снижает уровень возникновения ошибок из-за человеческого фактора. В скором времени планируется подключение системы к внешним агрегаторам, таким как Booking.com, Expedia.com и другие.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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