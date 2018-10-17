Число выехавших за рубеж граждан Азербайджана увеличилось более чем на 14%

17 октября 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж с января по сентябрь этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14,1 процента, достигнув 3 562,9 тысячи человек, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду.

Из них 30,7 процента выезжали в Иран, 30,3 процента – в Грузию, 19,4 процента – в Россию, 13,2 процента – в Турцию, 1,6 процента – в Украину, один процент – в ОАЭ и 3,8 процента - в другие страны.

Среди выехавших 66,4 процента составили мужчины, 33,6 процента - женщины.

За указанный период число посетивших Иран и Грузию граждан Азербайджана выросло на 53,2 и 2,7 процента соответственно, а число посетивших Россию и Турцию уменьшилось на 1,4 и 1,3 процента соответственно.

За этот период 80,3 процента граждан Азербайджана воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 18,9 процента – воздушным, 0,8 процентов - водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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