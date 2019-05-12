Названы самые популярные и дешевые страны для летнего отдыха по путевкам

12 мая 2019 22:36 (UTC+04:00)

Примерно 40% всех забронированных российскими туристами путевок на лето приходится на Турцию, второе и третье места по популярности заняли Россия и Тунис. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали данные по всем все купленным на лето турам.

В первой пятерке Турция, Россия, Тунис, Греция и Кипр.

Перед началом прошлого высокого сезона лидировали Россия, Турция и Греция, но по итогам лета 2018 года Турция все же обогнала Россию по количеству отдохнувших по путевке.

Цены на туры по большинству популярных направлений выросли. На треть подорожал отдых на российских курортах.

Самыми бюджетными направлениями лета сейчас являются Россия и Турция. Пакетный тур может стоить 30-35 тысяч рублей на человека.

Наиболее популярными у туристов, как и год назад, оказались трехзвездочные отели. На них приходится 36% всех бронирований туров. Второе место занимают четырехзвездочные гостиницы — 26%, третье — отели "без звезд".

44% путешественников выбирают отдых по системе "все включено". За год их число увеличилось с 35,1% до 43,7%.

На втором месте по популярности туры с завтраками: их выбрали 18% отдыхающих. Еще 12% туристов остановились на вариантах с завтраком и ужином.

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