Внесены изменения в график авиарейсов Нур-Султан-Стамбул

БАКУ /Trend/ - Начиная с первого июля, будут запущены ежедневные рейсы из столицы Казахстана Нур-Султан в Стамбул, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на казахские СМИ.

Отмечается, что на данный момент рейсы в Нур-Султан выполняются пять раз неделю.

«С первого июля рейсы увеличиваются до ежедневных. Это очень удобно для граждан. На сегодня наблюдается интенсивность пассажиропотока между двумя странами, выполняются около 60 рейсов в неделю», - рассказали в Комитете гражданской авиации при министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Напомним, что в 2018 году из Казахстана вылетели 240 тысяч пассажиров. В этом году ожидается, что из Казахстана полетят свыше 250 тысяч пассажиров.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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