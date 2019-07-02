Henley & Partners: За 10 лет Азербайджан добавил 22 безвизовых направления

БАКУ/Trend/ - За 10 лет Азербайджан добавил 22 безвизовых направления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компании компания Henley & Partners, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за третий квартал 2019 года.

«Азербайджан в третьем квартале 2019 года занял 78-е место. В настоящее время граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира. Если проанализировать показатели Азербайджана за последние 10 лет, то можно увидеть существенный прогресс. В 2009 году граждане Азербайджана могли посещать без визы всего 44 страны мира, пять лет назад – 58 стран», - говорится в отчете.



Как отмечается, в предыдущем квартале показатель Азербайджана был выше – 73-е место и 67 стран с безвизовым посещением.

«За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь граждане Азербайджана должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу – нет). В то же время держатели паспорта Азербайджана получили возможность оформлять визу по прибытии в Пакистане», - говорится в материале.

Первое место в Индексе по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Республика Корея, которая три месяца назад также занимала первую строчку, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Афганистан находится на последнем 109-м месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Henley & Partners – международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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