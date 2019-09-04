Повышение качества обслуживания в отелях Азербайджана является одной из основных задач - агентство

4 сентября 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие потенциала отельной сферы и повышение качества обслуживания являются основными задачами Государственного агентства по туризму.

Об этом председатель Агентства Фуад Нагиев сказал на встрече с президентом Европейской ассоциации гостиниц, ресторанов и кафе ("HOTREC") Йенсом Циммером Кристенсеном, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в саммите "İntour", стартовавшем в Баку третьего сентября, сообщает в среду Trend.

Генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид отметил, что в стране предприняты важные шаги для развития отельной сферы, и как часть работ в прошлом году была создана Ассоциация отелей Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены туристические возможности Азербайджана, и в целом развитие туристической промышленности.

В обсуждениях до внимания было доведено, что важными моментами являются изучение международного опыта в индустрии гостеприимства и проведение обмена опытом.

Отметим, что президент Европейской ассоциации гостиниц, ресторанов и кафе ("HOTREC") Йенс Циммер Кристенсен участвует в саммите "İntour", стартовавшем в Баку третьего сентября.

Глава организации будет участвовать на встречах в Агентстве пищевой безопасности и министерстве экологии и природных ресурсов, а также с представителями отельной сферы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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