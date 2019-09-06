Российская NordStar начнет летать из Норильска в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы по направлению Норильск - Уфа - Баку и обратно, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Рейсы запланированы на период осенне-зимней навигации с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Полеты из Норильска в Уфу будут выполняться еженедельно по пятницам. Время вылета в 11:30 местного времени, прилет в аэропорт Уфы в 13:10 местного времени. Вылет из Уфы в Баку в тот же день в 15:30.

Еженедельный обратный рейс из Баку в Уфу будет выполняться в 19:00 по пятницам, вылет из Уфы в Норильск - по субботам - в 1:10 местного времени с прибытием в аэропорт назначения в 6:30 утра.

Авиабилеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, через контактный центр авиакомпании NordStar, а также в билетных агентствах.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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