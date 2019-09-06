Российская NordStar начнет летать из Норильска в Баку

6 сентября 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы по направлению Норильск - Уфа - Баку и обратно, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Рейсы запланированы на период осенне-зимней навигации с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Полеты из Норильска в Уфу будут выполняться еженедельно по пятницам. Время вылета в 11:30 местного времени, прилет в аэропорт Уфы в 13:10 местного времени. Вылет из Уфы в Баку в тот же день в 15:30.

Еженедельный обратный рейс из Баку в Уфу будет выполняться в 19:00 по пятницам, вылет из Уфы в Норильск - по субботам - в 1:10 местного времени с прибытием в аэропорт назначения в 6:30 утра.

Авиабилеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, через контактный центр авиакомпании NordStar, а также в билетных агентствах.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Стирай из памяти": Bahh Tee презентовал клип, снятый в Баку (ВИДЕО)
Культура 5 сентября 10:14
В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)
Происшествия 4 сентября 01:08
Узбекская авиакомпания закупит три самолета у России
Бизнес 3 сентября 09:39
Ограничена подача газа в части Баку, Сумгайыта и ряда районов Азербайджана
Общество 30 августа 09:57
Баку вошел в рейтинг самых безопасных городов мира
Политика 29 августа 14:20
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 28 августа 18:52
Лента новостей
Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Общество 15:44
Образовательная компания Kaspi отчиталась за прошлый учебный год
Общество 15:42
Р. Махмудхзаде: «Первые азербайджанские программисты стали ведущими специалистами в крупных компаниях по всему миру» (ФОТО)
Финансы 15:39
Президент Таджикистана принял директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Таджикистан 15:33
В агропродовольственном секторе Грузии уменьшилось отрицательное сальдо внешней торговли
Финансы 15:29
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
Нацкомпания «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты
Бизнес 15:19
Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 15:17
Азербайджанская строительная компания сменила направление своей деятельности
Бизнес 15:15