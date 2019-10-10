Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)

10 октября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туристические компании и Ассоциации должны быть тесно задействованы и представлены в процессе подготовки законодательных актов и механизмов поощрения в сфере туризма, отметил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ) Орхан Мамедов, во время форума на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы".

Как передает в четверг Trend, Мамедов отметил, что для развития предпринимательства, в том числе и в сфере туризма, необходимо тесное сотрудничество госорганов с институтами гражданского общества, и деятельность Агентства МСБ как раз сориентировано в этом направлении. Данный форум, организованный Общественным советом при Агентстве МСП Азербайджана, является удобной платформой для государственно-частного партнерства.

Мамедов заявил, что Агентство желает привлечь к озвучиванию предложений по сфере туристического бизнеса, задействованных в нем предпринимателей.

«Предприниматели могут получить налоговые льготы, используя механизм поощрения инвестиций при реализации туристических проектов. С этой точки зрения мы приглашаем субъекты МСБ к активной инвестиционной деятельности в этой области. Кроме того, механизм поддержки исследований внутреннего рынка может быть использован в секторе туристического бизнеса», - подытожил Мамедов.

После этого на форуме широко обсуждались вопросы привлечения инвестиций частными туристическими компаниями, лицензирования предприятий, развития профессиональных кадров и другие аспекты развития сферы туризма в Азербайджане. Также на мероприятии выступили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, рассказавший о новшествах и проектах в сфере туризма, председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTa) Нахид Багиров, сообщивший о мерах государственной поддержки развития туризма, а также другие представители туристической сферы.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован видеоролик о новом механизме государственной поддержки МСБ.

Напомним, 10 октября 2019 года, в Баку состоялся форум на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы", организованный общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. В форуме приняли участие председатели государственных и общественных структур, а также предприниматели, действующие в сфере туризма.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
  • Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
Новости по теме
В Баку обсудили вопросы лицензирования и работы гидов в туристической сфере (ФОТО)
Туризм 13:53
ИВ Баку предупредила жителей в связи с сильным ветром
Общество 7 октября 12:10
Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает бизнес к работе на льготных условиях
Экономика 20 сентября 11:07
В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
Бизнес 19 сентября 17:01
Туристический потенциал Азербайджана будет презентован в Индии
Туризм 21 августа 14:21
Сильный ветер в Баку вырвал с корнем два дерева (ВИДЕО)
Общество 23 июля 14:04
Лента новостей
В Баку отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги (ФОТО)
Политика 15:21
В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
ИКТ 15:20
Названы самые перспективные продукты для освоения в Узбекистане
Бизнес 15:08
В Баку при поддержке AZANS прошла конференция Digital Transformation Day (ФОТО)
Бизнес 15:02
Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку
Кыргызстан 14:58
Али Ахмедов: Пока не урегулирован конфликт, основной объединяющей идеей должно быть «Карабах – это Азербайджан!»
Политика 14:54
Турция добьется полной победы над террористами на севере Сирии – Эрдоган
Турция 14:53
Турция может перенаправить 3,6 миллиона сирийских беженцев в страны ЕС
Турция 14:40
Уточнены сроки начала реализации пилотного проекта на месторождениях «Курсенги» и «Гарабаглы» в Азербайджане
Энергетика 14:30