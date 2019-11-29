В Азербайджане ожидается применение нового механизма субсидирования в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - С соответствующими государственными структурами в Азербайджане ведется активная работа в направлении применения новых механизмов субсидирования промышленного туризма.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на Азербайджанском туристическом саммите сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов.
По его словам, в первой половине будущего года начнется внедрение новых механизмов субсидирования.
"Планируется применение механизмов субсидирования по различным сферам - воздушный транспорт, поддержка туризма и другие сферы. Таким образом мы пытаемся стимулировать промышленный туризм", - сказал Гасымов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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