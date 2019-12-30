В праздничные дни некоторые банки Азербайджана и ООО "Азерпочт" будут работать в усиленном режиме

30 декабря 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни, с 31 декабря по 7 января, некоторые филиалы и отделения азербайджанских банков, а также ООО "Азерпочт" будут работать в усиленном режиме, передает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, для обеспечения находящихся в стране туристов и граждан Азербайджана услугами по обмену валюты в праздничные дни клиентам будут оказывать услуги 178 пунктов продажи в целом 22 банка (в том числе 13 пунктов продажи девяти банков в круглосуточном режиме), а также 112 отделений "Азерпочта".

В праздничные дни также будет работать особая мониторинговая группа по надзору за деятельностью банков, созданная Центробанком Азербайджана. По другим вопросам и с жалобами следует обращаться по круглосуточной горячей линии Центробанка.

Координатор: Азер Гулуев.

Горячая линия: (+994) 70 922 29 99

Со списком банков, которые будут работать в усиленном режиме можно ознакомиться здесь, а со списком пунктов продаж "Азерпочт" - по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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