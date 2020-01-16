Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм

16 января 2020 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туристическим агентствам Азербайджана рекомендовано стимулировать отдельные сферы индустрии туризма.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в "Этическом кодексе представителей индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств.

Согласно документу, при поддержке соответствующих государственных структур следует стимулировать и развивать социальный, в частности коллективный туризм.

Наряду с этим, рекомендуется продвигать и оказывать поддержку в развитии семейного, молодежного и студенческого туризма, а также туризма пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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