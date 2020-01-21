В Азербайджане выросло число туркомпаний

21 января 2020 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По результатам мониторингов, проведенных на туристическом рынке Азербайджана, если несколько лет назад число функционирующих компаний составляло 2000, то теперь эта цифра приблизилась к 3000, сказал во вторник Trend председатель правления Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев.

По его словам, несколько лет назад в Азербайджане был больше распространен выездной туризм, а приезжающими в страну, в основном, были официальные лица, участвующие в конференциях и мероприятиях международного уровня и государственного значения.

«То есть, доля иностранных туристов была очень мала. Въездной туризм в Азербайджане начал формироваться с 2010 года. Проведение в 2012 году конкурса «Евровидение» в Баку позиционировало Азербайджан как туристическую страну, благодаря чему была заложена основа приезда в страну иностранных граждан. Заметное развитие в секторе туризма перешло в более активную фазу после 2015 года, чему способствовал ряд объективных и субъективных причин. Это первые Европейские игры, гонки Формула 1, IV Игры исламской солидарности, а также десятки мероприятий, конференций, выставок международного уровня, проведенных в Баку, которые способствовали не только популяризации, но и пропаганде Азербайджана, как туристической страны. Особо следует подчеркнуть внимание государства этой сфере во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, которое сыграло важную роль в развитии сферы туризма страны», - сказал Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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