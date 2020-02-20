Иностранцы познают Азербайджан - Разработана инновационная платформа по туризму

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане будет внедрена информационная онлайн-платформа о туристическом потенциале страны, разработанная для зарубежных туристических компаний.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, платформа e-learning, наряду с подробным информированием зарубежных компаний, занимающихся организацией туристических поездок и продажей турпакетов в Азербайджан, будет также играть роль онлайн-курса, информирующего о новых возможностях страны в сфере туризма.

Пользователям будет предоставлена информация о туристических местах, исторических памятниках, культуре, кухне, культурном наследии, образцах архитектуры, природе, климате, населении, языке, национальных праздниках, традициях и обычаях Азербайджана не только в виде текста, но и в аудио и видео форматах.

Участникам, которые по завершению курса, дадут верные ответы на заданные вопросы в установленный срок, будут выданы соответствующие сертификаты.

Церемония презентации онлайн-платформы состоится 29 апреля в Бакинском конгресс-центре в рамках делового форума Travel Businness Azerbaijan 2020. Напомним, что мероприятие, организованное Госагентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, будет проведено в Азербайджане впервые. Регистрация участников форума продолжается.

В мероприятии примут участие свыше 400 представителей турагентств и туроператоров, специализирующихся в сфере туризма компаний, различных компаний-авиаперевозчиков из Европы, регионов Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.

Для участия в мероприятии прошли регистрацию представители свыше 150 местных туркомпаний, отелей, организаторов активного туризма.

Регистрация как для местных, так и зарубежных компаний осуществляется на сайта TRAVEL BUSINESS AZERBAIJAN.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)