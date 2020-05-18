БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в номера отелей после выезда постояльцев в течение 48 часов никто заселяться не будет, сообщает в понедельник Trend.

Об этом сообщили представители ведущих отелей Азербайджана в онлайн-обсуждениях на тему «Развитие внутреннего туризма после периода пандемии и спецподготовка региональных отелей».