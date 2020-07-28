Восстановление туризма будет проходить в условиях жесткой конкуренции - Агентство

БАКУ /Trend/ - Индустрия туризма сейчас переживает глубочайший кризис за всю свою историю.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, восстановление этого сектора экономики будет проходить в условиях жесткой конкуренции на региональном и глобальном уровнях. Для повышения конкурентоспособности индустрии требуется вовлеченность в процесс принятия решений всех его субъектов.

"При этом, решения должны приниматься быстро, реакция должна быть динамичной и эффективной. Одним из важнейших факторов, который может и должен оказать содействие восстановлению и развитию туризма, является доступность приезда в страну", - сказал Фуад Нагиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)