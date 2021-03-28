Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны

Менее 3,6 млн иностранных туристов провели в прошлом году свои отпуска в Египте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в интервью ТАСС министр туризма и по делам древностей республики Халед аль-Анани, который принял участие в открытии в Хургаде нового отеля премиум-класса Rixos Magawish.

Из-за пандемии минувший год стал наиболее тяжелым за десятилетия, отрасль понесла колоссальные убытки из-за минимального числа туристов, чего не было даже в сложные "революционные" годы. Так, по словам министра, до полного закрытия авиасообщения в марте прошлого года в стране успели отдохнуть 2,3 млн человек, еще 1,3 млн туристов провели свои каникулы в Египте после возобновления международного авиасообщения в июле.

Как отметил министр, в условиях, когда Европа по-прежнему закрыта из-за пандемии, основной поток туристов наблюдается из стран Восточной Европы - Украины, Белоруссии, Сербии, Румынии, Чехии, Польши, а также Казахстана.

Халед аль-Анани отметил, что сейчас оптимизм чувствуют и инвесторы, которые запускают новые проекты и строят новые отели. Одним из таких стал Rixos Magawish, рассчитанный на 416 вилл и номеров категории сьют. Кроме того, в ожидании всплеска туризма в Шарм-эш-Шейхе запускается строительство отеля, рассчитанного на 3 тыс. номеров.