БАКУ/Trend/ - Азербайджан в числе приоритетных стран для въездного туризма Украины.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на «Интерфакс-Украина», сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

По ее словам, Государственное агентство развития туризма Украины планирует в августе-сентябре запустить кампанию по опросу иностранных туристов на границе.

«Мы скоро объявим тендер, и, думаю, что в августе-сентябре такой опрос будет произведен. Будем интересоваться целью приезда, временем пребывания, что планируют посетить, какие планируются расходы и тому подобное. Это нам позволит понять, сколько у нас туристов со всего въездного потока, кто этот турист, какие у него предпочтения, откуда он черпает информацию, какова цель приезда», – сказала Олеськив.

Кроме того, по ее словам, агентство также объявит тендер на закупку данных платежных систем.

«Они наиболее точно нам дадут картинку именно по расходам и составу затрат, а также покажут, откуда иностранный турист и на что он тратит деньги. Это позволит более точно планировать наши маркетинговые кампании», – заявила она.

Среди приоритетных стран для въездного туризма из-за границы Олеськив назвала Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Польшу, а также Израиль и Китай.

«Пока Китай не позволяет своим гражданам активно путешествовать. Но мы находимся на "низком старте". Как только мы поймем, что страна начинает давать возможность, чтобы граждане могли путешествовать, будем активно включаться», – добавила она.

По ее мнению, в этом году Украина сможем достичь половины объема международного туризма 2019 года, а в 2023–2024 гг. во всем мире туризм должен вернуться до уровня, который был до карантина.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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