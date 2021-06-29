Более 2 тыс. граждан Азербайджана посетили Узбекистан в 2020 г

БАКУ /Trend/ - В 2020 году 2 200 граждан Азербайджана посетили Узбекистан, тогда как число узбекских граждан, посетивших Азербайджан, составило 1 400, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным ведомства, в прошлом году число граждан Узбекистана, выехавших в страны СНГ, составило 1 843,3 тысячи, в другие зарубежные государства – 158,2 тысячи.

В указанный период число иностранных граждан, прибывших в Узбекистан из СНГ, составило 1 420,3 тысячи, или 94,4 процента от общего количества приезжих. Из стран дальнего зарубежья в Узбекистан прибыло 83,8 тысячи человек (5,6 процента).

В Узбекистан из Кыргызстана прибыло 508 тысяч человек (33,8 процента от общего числа прибывших), Казахстана – 424,1 тысячи (28,2 процента), Таджикистана – 337,5 тысячи (22,4 процента), России – 81,6 тысячи (5,4 процента), Туркменистана – 60,6 тысячи (четыре процента), Азербайджана – 2,2 тысячи (0,1 процента) и Беларуси – 1,6 тысячи человек (0,1 процента).

При этом в прошлом году больше всего граждан Узбекистана посетили Кыргызстан – 47,4 процента (947,7 тысячи человек), Казахстан – 26 процентов (520,3 тысячи), Таджикистан – 15 процентов (299,5 тысячи), Россию – 2,7 процента (53,2 тысячи), Туркменистан – 0,8 процента (16,6 тысячи), Беларусь – 0,2 процента (3,7 тысячи) и Азербайджан – 0,1 процента (1,4 тысячи человек).

Также в указанный период 62,7 тысячи граждан Узбекистана выехали в Турцию, 29,5 тысячи - в Объединенные Арабские Эмираты, 27,8 тысячи - в Саудовскую Аравию, 9,8 тысячи - в Южную Корею, 5,4 тысячи - в Индию, 4,9 тысячи - в Египет, 4,7 тысячи - в Таиланд, 3,1 тысячи - в США, 1,7 тысячи - в Германию и 1,3 тысячи - в Сингапур.