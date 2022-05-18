Турпоток в Азербайджан вырос почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В апреле 2022 года Азербайджан посетили 84,4 тысячи иностранцев, что на 84 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму.

По данным агентства, в январе - апреле 2022 года Азербайджан посетили 330 679 иностранных граждан, что на 103 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (162 991).

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в апреле 2022 года вошли Турция (27,1 тысячи человек), Россия (19,1 тысячи человек), Иран (13,3 тысячи человек), Грузия (5,8 тысячи человек), Украина (две тысячи человек), Казахстан (1,8 тысячи человек), Пакистан (1,4 тысячи человек), Израиль (1,3 тысячи человек), Великобритания (1,2 тысячи человек) и Германия (одна тысяча человек).

По данным агентства, в апреле 2022 года число приезжих в Азербайджан из Германии выросло в 3,4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до одной тысячи человек, а из Великобритании - в 2,45 раза – до 1,2 тысячи человек.