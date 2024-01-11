Количество иностранцев, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в 3 раза (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Количество иностранцев, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в три раза за последние 20 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов на проходящем в Баку Форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

По его словам, за последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 19 раз.

"При этом количество ночевок в гостиницах и заведениях хостельного типа выросло почти в 8 раз. Количество работников в сфере размещения туристов и общепита увеличилось в 6,5 раза, а общая занятость - в 4,1 раза. С целью облегчения поездок в Азербайджан упрощен ряд административных процедур, улучшена транспортная инфраструктура", - добавил он.

Гахраманов также упомянул, что доля туризма в ВВП Азербайджана за последние 20 лет выросла с 0,7 процента до 3,4 процента.

Напомним, что Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА), действующая как государственное учреждение с 2019 года, ведет активную работу по развитию туристического сектора, продвижению Азербайджана в зарубежных странах в качестве туристического направления и формированию конкурентоспособных туристических услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Около 150 членов ассоциации, отличающихся своим профессионализмом и удовлетворенностью клиентов на туристическом рынке, принимают активное участие в этой деятельности.

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