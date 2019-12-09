Турция и Азербайджан подписали документ по вопросам автомобильного сообщения

БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Азербайджаном подписан документ в целях дальнейшего развития международных автомобильных связей между Азербайджанской и Турецкой Республиками.

Об этом сказала глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает в понедельник Trend.

В связи с выполнением требований двустороннего соглашения между странами, в Баку состоялось очередное заседание азербайджано-турецкой смешанной комиссии.

Турецкую делегацию возглавил начальник Главного управления регулирования автомобильных перевозок министерства транспорта и инфраструктуры Махмут Гюрсес, азербайджанскую делегацию - начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Турцией, проблемы с которыми сталкиваются автоперевозчики во время грузовых и пассажирских перевозок, а также пути их решения с помощью бланков "разрешения" для автоперевозчиков обеих стран, позволяющих им действовать на территории другой стороны соглашения.

Кроме того, был подписан протокол в связи с ожидаемым количеством автобусов, участвующих в процессе перевозки пассажиров по маршруту "Баку-Стамбул-Баку", вопросами, связанными с вводом в эксплуатацию железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс", созданием благоприятных условий для поездок автоперевозчиков Нахчыванской Автономной Республики, действующих в условиях "блокады" более 25 лет, с территории Турции в Грузию и другие страны, осуществлением перевозок в 2020 году, количеством квот на бланки "разрешения".

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