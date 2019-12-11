Грузоперевозки между Россией и Азербайджаном выросли более чем на четверть

11 декабря 2019 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2019 года, объем грузоперевозок между Россией и Азербайджаном показал значительный рост, увеличившись на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО "Российские Железные Дороги" (РЖД)

Эти данные были озвучены в ходе обсуждения вопросов сотрудничества между председателями правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

Стороны отметили, что одним из факторов, который позволил достигнуть такого результата, является переход на электронный обмен данными.

Было подчеркнуто, что развитию грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном будет способствовать дальнейшая цифровизация перевозочного процесса, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры. В частности, в следующем году сторонами планируется начать проектирование перевода на переменный ток участка Дербент – Российско-Азербайджанская граница.

В ходе встречи главы железнодорожных компаний обсудили вопросы тарифного регулирования и сотрудничество по Транссибирским перевозкам, а также возможность организации регулярного контейнерного поезда "Дальневосточные порты России – Азербайджан". По словам главы ОАО "РЖД", компания сможет реализовать такой сервис на регулярной основе с Азербайджаном при подтверждении объемов перевозок.

Помимо этого, особое внимание Олег Белозёров и Джавид Гурбанов уделили взаимодействию в области развития международного транспортного коридора "Север – Юг".

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
Транспорт 13:22
В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
Транспорт 10 декабря 12:41
ЗАО "АЖД" о движении новых поездов
Транспорт 9 декабря 18:05
В Азербайджане изменится график движения международных и внутренних пассажирских поездов
Транспорт 6 декабря 17:40
ВБ рассматривает финансирование части коридора "Север-Юг" в Азербайджане
Финансы 6 декабря 16:54
Для развития евроазиатских транспортных коридоров Казахстаном инвестировано около 30 миллиардов долларов США
Транспорт 6 декабря 12:56
Лента новостей
Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400
США 20:50
В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии
США 20:35
Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне
Россия 20:22
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией
США 20:21
В Польше заявили, что очистка "Дружбы" от загрязненной нефти затянется на 2020 год
Энергетика 20:17
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает уплотнители компрессора Dresser-Rand
Тендеры 20:07
Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит
США 19:56
Азербайджан поддерживает своих инвесторов - министр
Финансы 19:44
Совет господдержки НПО при Президенте Азербайджана закупит техническое оборудование
Тендеры 19:39