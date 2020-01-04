В Узбекистане введены изменения на ввоз некоторых товаров

4 января 2020 14:46 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турция обнародовала число туристов из Туркменистана и Узбекистана
Туризм 14:16
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит бензин
Тендеры 3 января 12:36
"Навоиазот" выставил новый вид продукции на торги на Узбекской товарной бирже
Финансы 3 января 11:54
Цены на услуги образования в Узбекистане выросли
Бизнес 3 января 11:46
Непродовольственные товары в Узбекистане подорожали на более чем 10% в 2019 г.
Бизнес 3 января 11:34
О ценах на продовольствие в Узбекистане в декабре 2019 г.
Бизнес 3 января 11:06
Лента новостей
Вздорная предвыборная деятельность "Real" и "Мусават" - показатель старой провальной тактики — эксперт
Политика 15:45
В Турции значительно выросло число израильских туристов
Туризм 15:12
В Туркменистане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 15:11
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством
Политика 15:10
В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
Культура 15:07
Значительно увеличилось количество посещений Турции иранскими туристами
Туризм 15:00
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии подводит итоги 2019 года
Транспорт 14:55
Квентина Тарантино признали лучшим режиссером
Интересное 14:54
Турция обнародовала число туристов из Туркменистана и Узбекистана
Туризм 14:16