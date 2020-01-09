Азербайджанская компания ASCO завершила ремонт судна” Иргиз"

БАКУ /Trend/ - ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) завершило капитальный ремонт буксирного судна” Иргиз", принадлежащего Каспийскому нефтяному флоту, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно сообщению, ремонтные работы были проведены на судоремонтном заводе ”Биби-Эйбат". Отремонтированы основные и вспомогательные рулевые установки судна, двигатели, масляные и водные холодильники, арматура воздушных шаров, насосы различного назначения, сепараторы и трубопроводные системы.

"Были также проведены необходимые проверки и ремонт электрооборудования, систем основного и аварийного освещения. В машинно-котельном отделлении, вспомогательном рулевом отделении полы были очищены, промыты и покрашены механизмы и баки питьевой воды. Необходимые ремонтные работы выполнены в жилых каютах, коридоре, камбузе и капитанском мостике",- отмечается в сообщении.

Отмечается, что в период обслуживания судна на верфи был проведен ремонт якорных цепей, донной и боковой арматуры, протекторных установок, заменены поврежденные металлические панели на подводных и надводных частях, защитные металлические пояса, а по завершении работ по очистке и покраске, на бортах обновлены защитные кранцы.

Отметим, что судно успешно прошло морские испытания и было отправлено на базу Каспийского нефтяного флота для пуска в эксплуатацию.

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