Впервые после крушения украинского Boeing выполнен рейс Алматы – Тегеран

13 января 2020 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполняющий рейс по маршруту Алматы – Тегеран успешно приземлился в Международном аэропорту имени Имама Хомейни (Тегеран), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международный аэропорт Алматы.

Отметим, что самолет, вылетевший из аэропорта в 12:38 (GMT+6), впервые осуществил полет по данному рейсу после крушения украинского лайнера в Тегеране близ аэропорта имени Имама Хомейни.

Напомним, что восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

Также отметим, что после данной катастрофы казахстанские авиакомпании SCAT и Air Astana, обычно выполняющие полеты через воздушное пространство Ближнего Востока приняли решение о внесении изменений в маршрут данных рейсов.

В свою очередь, Комитет гражданской авиации Казахстана призвал воздержаться от осуществления рейсов через воздушное пространство Ирана.

Отметим, авиакомпания «Mahan Air» выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы еженедельно, каждый понедельник.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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