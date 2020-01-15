В Азербайджане введено в эксплуатацию до 1376 км автомобильных дорог

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года в Азербайджане было отремонтировано и введено в эксплуатацию до 1376 километров автомобильных дорог.

О этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов.

Мамедов отметил, что расширение дорог и создание магистралей позволило повысить лимит скорости грузовых автомобилей до 80 километров в час, а легковых до - 90-110 километров в час.

По словам Мамедова, высококачественные и безопасные дороги - важный фактор общественного благополучия и экономического развития Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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