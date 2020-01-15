В Азербайджане введено в эксплуатацию до 1376 км автомобильных дорог

15 января 2020 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года в Азербайджане было отремонтировано и введено в эксплуатацию до 1376 километров автомобильных дорог.

О этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов.

Мамедов отметил, что расширение дорог и создание магистралей позволило повысить лимит скорости грузовых автомобилей до 80 километров в час, а легковых до - 90-110 километров в час.

По словам Мамедова, высококачественные и безопасные дороги - важный фактор общественного благополучия и экономического развития Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог
Транспорт 11:51
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы
Энергетика 11:45
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире
Политика 11:42
Wall Street Journal разоблачила проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку
Нагорно-карабахский конфликт 11:41
Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора»
Энергетика 11:29
Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе
Общество 11:00
Лента новостей
Объявлены результаты экзаменов экстерном по г. Баку
Общество 12:12
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры
Общество 12:06
Названы доходы Азербайджана от гонок Формулы 1
Экономика 12:00
В 2019 г. были арестованы девять должностных лиц - Кямран Алиев
Общество 11:55
В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог
Транспорт 11:51
К 2022 году в ОАЭ будет построено новое посольство Узбекистана
Бизнес 11:49
В 35 случаях были сделаны официальные предупреждения в связи с профилактикой коррупции - Кямран Алиев
Общество 11:48
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы
Энергетика 11:45
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире
Политика 11:42