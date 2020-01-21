В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут

БАКУ/Trend/ - В соответствии с требованиями Бакинского транспортного агентства, оплата проезда в автобусах по еще одной маршрутной линии будет производиться с помощью безналичной карточной системы, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

В сообщении агентства отмечается, что с 24 января 2020 года плата за проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии № 4 будет осуществляться картой BakıKart.

Также говорится, что продолжаются работы по переходу на безналичную систему оплаты и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом, в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Об этом будет сообщено заранее.

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