В Азербайджане пассажиры стали чаще выезжать за рубеж на автобусах

22 января 2020 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году наблюдался резкий рост автобусных перевозок в международных направлениях, сказала в среду Trend глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Парвин Мамедова.

По ее словам, за указанный период автовокзал осуществил 123 107 рейсов, которыми было перевезено 3 170 680 пассажиров. На долю международных пришлось 9 933 рейсов, которыми было перевезено 285 386 пассажиров. В 2019 году в Нахчыван было отправлено 15 тысяч, в Стамбул – 3 500, в Тебриз - 30 тысяч пассажиров. Достаточно большой пассажиропоток наблюдался в Тбилиси, Лагодехи и Марнеули, а летом – в Батуми».

Мамедова отметила, что за указанный период было реализовано 113 174 междугородних рейсов: «Больше всего рейсов было реализовано в Гянджу, Красный мост, Хачмаз, Губу, Гусар, Мингячевир. Всего из Баку в регионы было перевезено 2 885 294 человек».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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