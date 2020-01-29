Китайская авиакомпания приостановила полеты в Баку

29 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания China Southern Airlines приостановила полеты по прямым пассажирским авиарейсам Гуанчжоу-Баку-Гуанчжоу, сообщили Trend в China Southern Airlines Baku Office.

Сообщение на авиарейсе Гуанчжоу-Баку было приостановлено до 29 марта текущего года. Точная дата возобновления полетов по данному рейсу неизвестна.

"Причины пока неизвестны. Об этом решении нам сообщили в China Southern Airlines в Китае", - сказал представитель компании.

Отметим, что авиакомпания «Китайские Южные авиалинии» (China Southern Airlines Co., Ltd.) принадлежит государственному холдингу China Southern Air Holding, который специализируется на авиаперевозках. Головной офис компании «Китайские Южные авиалинии» находится в Гуанчжоу, однако логотип авиакомпании можно увидеть в разных странах мира.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter:@IsmailovaNargis

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