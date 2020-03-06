На трассе Баку-Губа-госграница России движение будет ограничено

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью (с 00:00 до 05:00) будет поэтапно и частично будет ограничено движение автотранспортных средств на участке автодороги Баку-Губа-госграница России, проходящей под железнодорожным мостом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Движение будет ограничено в связи с заменой коммуникаций в рамках реконструкции, проводимой на участке "Хырдаланского круга".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)