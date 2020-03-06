Грузия приостановила авиасообщение с Италией

БАКУ/Trend/ - Междведомственный координационный совет Грузии принял решение временно приостановить авиасообщение с Италией из-за эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на сообщение администрации правительства Грузии.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом.

Семь инфицированных - граждане Грузии, которые в последнее время находились в Италии.

Помимо решения о приостановке полетов, правительство Грузии призвало граждан воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

В Грузии также перенесли учебно-воспитательный процесс в детских садах и школах. Так, весенние каникулы решили начать не 9, а 2 марта и сделать их двухнедельными. Минздрав Грузии рекомендовал провести дезинфекцию в учебных заведениях.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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