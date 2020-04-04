Грузия доставила в страну более 4 000 своих граждан в связи с глобальной пандемией коронавируса

БАКУ/Trend - Грузинское правительство вернуло в страну 4 500 грузинских граждан из разных стран, пораженных коронавирусом, с момента начала вспышки COVID-19 во всем мире, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что 4 апреля чартерными рейсами из Берлина, Варшавы, Афин и Ларнаки вернут грузинских граждан домой. Дополнительные рейсы будут выполняться из Берлина 12 апреля и из Амстердама 14 апреля.

Залкалиани также сообщил, что 4 апреля из Лондона будут выполнены дополнительные рейсы.

«Этот процесс, организованный в полном соответствии с требованиями протокола Всемирной организации здравоохранения, будет продолжаться шаг за шагом», - сказал Залкалиани.

По его словам, граждане Грузии уже вернулись из Берлина, Вены и Амстердама.

«Приблизительно 92 человека прибыли в Грузию дополнительными рейсами из Болгарии 2 апреля, а 3 апреля наши граждане вернулись из Украины на пароме», - сказал Залкалиани.

Залкалиани отметил, что Грузия является одной из первых стран, которая начала возвращать своих граждан из-за границы в первые же дни вспышки коронавируса, и будет продолжать это делать.

По данным на 4 апреля, в Грузии зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)