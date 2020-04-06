Простои автоиндустрии принесут огромные потери производителям

Транспорт 6 апреля 2020 17:09 (UTC+04:00)
Простои автоиндустрии принесут огромные потери производителям

БАКУ/Trend/ - Упущенные доходы автопроизводителей могут превысить как минимум 100 миллиардов долларов выручки, в том случае, если эпидемическая ситуация в мире не улучшится, а также не восстановится работа заводов до конца апреля, сообщает Trend cо ссылкой на Financial Times.

По данным источника, исследовательская компания AutoAnalysis, которая ссылается на Financial Times, сейчас из-за пандемии коронавируса закрыты практически все автомобильные заводы как в Европе, так и в Северной Америке.

Согласно подсчетам аналитиков, из-за каждой последующей недели простоя заводов европейской автоиндустрии отрасль будет терять восемь миллиардов евро, а в Северной Америке потери достигнут 7,5 миллиарда долларов. В случае, если заводы так и не возобновят работу до первого мая, то компании лишатся потенциальной выручки в размере 66 миллиардов евро в Европе и 52 миллиардов долларов в Северной Америке.

Следует отметить, что эти цифры основываются на прогнозе по количеству автомобилей, которые могли бы быть проданы в двух регионах за время карантина и закрытия заводов и точек продаж. В общей сложности количество непроданных автомобилей из-за эпидемии может достичь 4,6 миллиона единиц к концу апреля.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

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