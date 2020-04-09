Минтруда Азербайджана подписало контракт на закупку более 150 автомобилей

Транспорт 9 апреля 2020 09:08 (UTC+04:00)
Минтруда Азербайджана подписало контракт на закупку более 150 автомобилей

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало контракт с заводом «Азермаш» на приобретение 164 автомобилей марки Khazar LX, сообщает Trend со ссылкой на портал eTender.

Согласно данным, стоимость контракта составила 1 миллион 999 тысяч 980 манатов.

Отметим, что официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями предприятия являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод действует в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на предприятии автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создание предприятия на первом этапе составили 15 миллионов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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