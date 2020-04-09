Минтруда Азербайджана подписало контракт на закупку более 150 автомобилей
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало контракт с заводом «Азермаш» на приобретение 164 автомобилей марки Khazar LX, сообщает Trend со ссылкой на портал eTender.
Согласно данным, стоимость контракта составила 1 миллион 999 тысяч 980 манатов.
Отметим, что официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями предприятия являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод действует в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на предприятии автомобили соответствуют стандартам Евро-5.
Инвестиции в создание предприятия на первом этапе составили 15 миллионов долларов.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
Лента новостей
Музейный Центр «Ичеришехер» представил проект посвященный Сангачальскому караван-сараю XV века (ФОТО/ВИДЕО)
Нонна Гришаева и Александр Нестеров поддержали Азербайджан и Россию в борьбе с коронавирусом (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО)
Микаил Джаббаров: Принятые программы направлены на сохранение рабочих мест и экономической активности (ВИДЕО)
Хикмет Гаджиев: В то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры
Ограничение междугороднего сообщения не распространяется на перевозку тяжелобольных - Оперативный штаб
Рамин Байрамлы: Если граждане не будут соблюдать карантинный режим, мы обратимся к руководству страны для ужесточения мер
Рамин Байрамлы: Рост числа инфицированных - результат нарушений режима карантина до введения SMS-разрешений