Air Canada уволит до 60% сотрудников

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada объявила, что приняла решение до 60% сократить число сотрудников для экономии средств и распределения нагрузки при скором снижении трафика, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По оценкам компании, пострадают от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч сотрудников. Всем им разослали письма с этой новостью по электронной почте.

Руководство решилось на массовые сокращения из-за всеобщей изоляции. Люди стали намного меньше летать самолетами. Число рейсов Air Canada сократилось на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

Сокращения начнутся 7 июня.

Канадский Союз государственных служащих (CUPE) заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.

Профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их сократить рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

Пандемия коронавируса COVID-19 фактически остановила авиаперевозки. Отменилось беспрецедентное количество рейсов по всему миру. Авиакомпаниям приходится искать способы компенсировать свои убытки.