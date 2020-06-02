В аэропорту Сингапура восстановили транзит, приостановленный более двух месяцев назад

Приостановленный из-за пандемии коронавируса транзит через аэропорт Сингапура, крупнейший транспортный хаб Юго-Восточной Азии, возобновлен со вторника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении Управления гражданской авиации республики.

"Сотрудники аэропорта Чанги обеспечены средствами индивидуальной защиты, транзитные пассажиры будут находиться в отдельных зонах с тем, чтобы избежать контактов с другими пассажирами", - отмечается в заявлении ведомства. При этом авиакомпании, которые планируют организовывать транзитные услуги для своих клиентов, "должны предоставить сингапурским властям подробный план своих действий", подчеркнули представители управления. Кроме того, "в Чанги сохраняются введенные ранее меры предосторожности, среди которых измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок", напомнили в ведомстве.

Власти Сингапура ввели полный запрет на транзит пассажиров с 23 марта, тогда же был практически приостановлен въезд в страну иностранцев. В настоящее время возвращаться в республику могут только местные граждане, а также иностранцы, имеющие статус постоянного жителя. Кроме того, в связи со снижением спроса в Чанги была приостановлена работа двух из четырех терминалов.

Между тем в понедельник крупнейшая местная авиакомпания Singapore Airlines объявила о частичном возобновлении полетов в Австралию, Европу, Японию, а также по некоторым другим направлениям. В общей сложности с июля перелеты будут осуществляться по 27 маршрутам, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым месяцем.