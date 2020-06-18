Крупнейшая авиакомпания Южной Америки перестанет летать по Аргентине из-за кризиса

Чилийская авиакомпания Latam, являющаяся крупнейшей в Южной Америке по количеству перевозок пассажиров, закрывает филиал в Аргентине и прекратит полеты внутри страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба перевозчика.

"После 15 лет беспрерывного присутствия в стране и после многочисленных трудностей, с которыми компания столкнулась из-за пандемии и ее долгосрочных последствий, невозможно представить варианты, при которых компания может продолжить работу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, Latam продолжит осуществлять международные рейсы из аэропортов Аргентины, но все 12 направлений внутри страны будут закрыты. В филиале компании работают около 1 700 человек.

С уходом Latam в Аргентине останутся четыре авиакомпании, осуществляющие внутренние перевозки, - государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas, компания Andes, которая столкнулась с финансовыми трудностями еще до пандемии и два лоукост-перевозчика Flybondi и JetSmart. Во многие города Аргентины, которые находятся далеко от столицы, летали только Latam и Aerolineas Argentinas.

Ранее исполнительный директор Latam Роберто Альво сообщил, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, авиакомпания сократила количество осуществляемых пассажирских рейсов на 95%. В мае компания попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании 11-й главы закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.