Авиарегулятор США и Boeing начали летные испытания модели 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и компания Boeing приступили к сертификационным летным испытаниям самолета Boeing 737 MAX. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в понедельник в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте авиарегулятора.

"ФАУ и Boeing проводят на этой неделе серию сертификационных полетов, чтобы оценить предложенные Boeing изменения автоматизированной системы управления полетом на 737 MAX. Сегодня самолет вылетел с аэродрома Boeing в Сиэтле в 09:55 по времени Западного побережья США (20:55 GMT+4) для проведения первого этапа испытаний. Ожидается, что полет займет несколько часов", - говорится в пресс-релизе.

По оценкам авиарегулятора, общая продолжительность испытаний составит около трех дней. В ходе полетов воздушные суда осуществят ряд маневров и продемонстрируют эффективность системы реагирования на аварийные ситуации. Все произведенные действия будут протестированы на соответствие стандартам сертификации ФАУ.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в ходе полетов Boeing 737 MAX будет протестирована измененная защитная система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, система улучшения характеристик маневренности), сбои в работе которой привели к катастрофам.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели временно прекращена после двух авиакатастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.