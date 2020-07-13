ООО ADY Container увеличило объем грузоперевозок в первом полугодии текущего года
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Армянские активисты раскрыли число потерь на фронте, министр обороны подвергся шквалу критики (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 547, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! (ФОТО)
Распоясавшись от безнаказанности, Армения совершает все новые военные преступления - Айдын Сафиханлы
Президент Ильхам Алиев: Господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям
Президент Ильхам Алиев: Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы будем давать и даем адекватный ответ
Президент Ильхам Алиев: Грязная и коварная политика является источником большой опасности для Армении
Президент Ильхам Алиев: Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ
Поступило много обращений для отправки на линию фронта - Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Между Эльмаром Мамедъяровым и сопредседателем МГ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ состоялись телефонные переговоры (ФОТО)
Юбилей народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой! Пол-литра крови и магическая сила профессии (ФОТО)
Севиль Микаилова: Внимание всего мира приковано к мероприятию, инициированному Президентом Азербайджана
До конца 2020 г. семьям шехидов и лицам с инвалидностью будет предоставлено 1200 квартир - Анар Керимов
Андрей Иванов: Пашинян учинил провокацию против Азербайджана, так как не справляется с экономическим кризисом в Армении
Афет Гасанова: Проведение 31-й спецсессии Генассамблеи ООН по инициативе Президента Ильхама Алиева является историческим событием
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО)
Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны
Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву – Айдын Гулиев
Эльшад Мамедов: Экономику Азербайджана можно вывести на устойчивую траекторию роста при адекватной макроэкономической политике
ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, минометы, артиллерийские установки нарушили режим прекращения огня 70 раз