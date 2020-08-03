Значительно вырос объем контейнерных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией через Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Объем контейнерных перевозок грузов компании ADY Container между Казахстаном и Турцией через Азербайджан в январе-мае 2020 года составил 2 555 единиц, сообщили Trend в компании.

По словам представителя компании, в текущем году наблюдался значительный рост в перевозках в направлении Казахстан - Турция через Азербайджан.

"По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года контейнерные грузоперевозки между Казахстаном и Турцией через Азербайджан увеличились почти в 3,4 раза", - сказали в компании.

Отметим, что число контейнерных перевозок ADY Container между Казахстаном и Турцией через Азербайджан в январе-мае 2019 года составило 758 единиц.

В целом в январе-мае 2020 года компанией было экспортировано 5 204 контейнера с грузом, что по сравнению с прошлогодним показателем выше на восемь процентов (4 825 контейнеров). В январе-мае 2020 года было транзитом перевезено 8 148 контейнеров. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 24 процента (6 593 контейнера).

Общий рост перевозок в январе-мае составил 20 процентов (20,477 тысячи контейнеров).

Несмотря на пандемию, компания ADY Container продолжает осуществлять импортные и экспортные международные (транзитные) грузоперевозки в штатном режиме.

В первом квартале 2020 года по железным дорогам Азербайджана было транспортировано 11,321 тысячи контейнеров.

ООО ADY Container начало расширение сотрудничества со странами в регионе Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном, Индией с тем, чтобы нарастить объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Компания занимается хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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