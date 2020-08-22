Азербайджан наращивает железнодорожные грузоперевозки

БАКУ/Trend/ - За первые семь месяцев 2020 года Азербайджанскими железными дорогами в разных направлениях было транспортировано 41 726 TEU контейнеров.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как отметили в пресс-службе ЗАО, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 21 процент.

"Объем грузов за указанный период увеличился на 7225 TEU. За первые семь месяцев 2019 года Азербайджанскими железными дорогами было перевезено 34 501 TEU контейнеров", - отметили в ЗАО.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех пор с учетом роста потребности в грузоперевозках железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На сегодня общая протяженность основных путей в стране составляет 2954,74 километра, эксплуатационная протяженность – 2133,07 километра, из которых 803,3 километра — двухколейные, а 1329,72 километра – одноколейные. 1169,17 километра или 54,82 процента от общей эксплуатационной протяженности путей электрифицированы, 964,9 километра, то есть 45,18 процента – эксплуатируется поездами на тепловой тяге, 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis