ADY Express доставило более 8000 тонн битума из Азербайджана в Украину

БАКУ/Trend/ - ООО ADY Express доставило битум, произведенный на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Государственной нефтяной компании (SOCAR) имени Гейдара Алиева в Украину, сообщает Trend со ссылкой на ООО.

По данным источника , это является совместным проектом дочерней компании ООО «Азербайджанские железные дороги» ООО ADY Express и Отдела Управления маркетинга и экономических операций SOCAR.

"Изначально 8 500 тонн битума было загружено в 130 цистерн и отправлено в Украину. Вагоны, предоставленные компанией ADY Express были отправлены после загрузки битумом на НПЗ имени Гейдара Алиева. Цистерны доставляются из Азербайджана в Грузию, далее паромом через Черное море в Украину и в конечном итоге доставляется на станции Орловщина и Васильков. Планируется также продолжить транспортировку таких грузов из Азербайджана в Украину ", - говорится в сообщении.

.(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis